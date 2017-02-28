Патриархия Грузии: Печать Илии Второго не пропадала

28.02.2017 10:59 Глава пресс-службы Патриархии Грузии протоиерей Давид Шарашенидзе сегодня опроверг распространившуюся в СМИ информацию, согласно которой, в патриархии был проведен обыск, а за время пребывания патриарха в Германии была похищена его личная печать.



Скандал вокруг Патриархии в Грузии продолжается с 10 февраля, после задержания протоиерея Георгия Мамаладзе – главы департамента по управлению имуществом патриархии. Прокуратура обвинила его в попытке отравить высокопоставленное духовное лицо цианидом. Несколько дней подряд журналисты и общественность обсуждали версию отравления патриарха, однако позже прокуратура сделала уточнение, что следствие не имело в виду покушение на Илию Второго. Между тем многие по-прежнему считают, что дело касается именно главы Грузинской Православной Церкви, который в этот период находился в Берлине для проведения операции на желчном пузыре.



Накануне в интервью телекомпании «Рустави-2» подавший в отставку с поста главы службы охраны патриарха Сосо Оханашвили утвердительно ответил на вопрос журналиста, который спросил, согласен ли он с тем, что последние события были следствием борьбы за патриарший престол.



В рамках скандала вокруг патриархии свой пост покинул не только Сосо Оханашвили, но и пресс-секретарь патриарха Михаил Ботковели.



Сегодня глава пресс-служба сообщил, что новым главой охраны патриарха назначен Зураб Бучукури, а также ответил на вопросы журналистов в связи с информацией о пропавшей печати.

«Это полный абсурд. Никакого обыска. Подобной процедуры в Патриархии Грузии не проводилось. У меня было собеседование с начальником охраны Его Святейшества, господином Зурабом Бучукури, а также с другими членами охраны, и ни один из них не подвердил такого», — сказал Шарашенидзе.



«Печать на своем месте. Существует две печати, насколько мне известно. Одна печать всегда при патриархе и с ее помощью отдаются распоряжения в связи с важной имущественной и экономической деятельностью. Есть и вторая печать — это обычная печать для административного обслуживания. Когда патриарх не находится в Грузии, или его нет на месте, использование этой печати происходит только по согласованию с патриархом. Это может быть госпожа Шорена Тетруашвили (секретарь-референт патриарха – НГ) или другой человек, который пользуется доверием патриарха», — подчеркнул протоиерей.



«Печать не терялась, просто небольшое недоразумение вызвал тот факт, что владыка Герасим был назначен митрополитом епархии в Германии и печать была поставлена в Грузии тогда, когда Его Святейшество находился в Берлине», — отметил глава пресс-службы патриархии.

О том, что прокуратура не проводили обыск в патриархии сегодня заявил и заместитель генерального прокурора Георгий Гогадзе.

«В Патриархии обыск не проводили. Это ложь, как и многое другое, что распространяют в эти дни», — сказал Гогадзе.



Информацию о том, что в патриархии провели обыск, распространила телекомпания «Имеди».

Кроме того, именно телекомпания «Имеди» накануне сообщила со ссылкой на духовных лиц, что во время лечения патриарха Илии Второго в Германии со 2 февраля по 13 февраля из патриархии пропали личная печать патриарха и его факсимиле.



«Пропажа печати и факсимиле могла быть связана с фальсификацией завещания патриарха, относительно своего приемника на престол главы грузинской православной Церкви», — предположил в эфире «Имеди» теолог Гиоргий Тигинашвили.



По данным «Имеди», с использованием печати и факсимиле патриарха на вакантную должность главы епархий в Германии и Австрии с ведома Святого Синода 9 февраля временно был назначен митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим (Шарашенидзе).



По версии Тигинашвили, «если бы патриарх скончался во время операции в Германии, в патриархии должны были в срочном порядке объявить престолонаследника. Это было бы, конечно, сфальсифицированное завещание патриарха».



Телекомпания «Имеди» со ссылкой на «информированные источники» также сообщила, что если бы патриарх благополучно перенес операцию на желчном пузыре, готовился план его физического устранения с помощью отравляющего вещества цианид.















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