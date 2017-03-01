«Рустави-2» обнародовала данные собственного источника по «делу о цианиде»

01.03.2017 16:02 Телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на хорошо информированный и надежный источник обнародовала новые подробности так называемого «дела и цианиде».



Ведущий ток-шоу «Арчевани» Георгий Габуния рассказал о показаниях, которые дал протоиерей Георгий Мамаладзе — обвиняемый прокуратурой в подготовке отравления высокопоставленного представителя патриархии.



Как известно, согласно версии следствия, в прокуратуру обратился некий гражданин, который сообщил, что Мамаладзе пытается купить отравляющее вещество цианид. После этого за протоиереем началась слежка и он был задержан 10 февраля в аэропорту Тбилиси во время вылета в Берлин, где в тот период проходит лечение Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй. Впоследствии пресса выяснила, что автором заявления в прокуратуру является журналист Ираклий Мамаладзе — родственник священника.



Между тем, по данным источника телекомпании, Мамаладзе в своих показаниях сообщил, что пытался приобрести цианид по просьбе секретаря-референта патриарха Шорены Тетруашвили, которая даже передала ему 500 долларов для приобретения этого вещества.



По данным этого же источника, Тетруашвили объяснила Мамаладзе, что цианид нужен для знакомого иконописца и проведения ювелирных работ. При этом найти цианид Мамаладзе в итоге так и не удалось и неясно, какое вещество обнаружила у него прокуратура.



О том, что Мамаладзе никогда не перевозил цианид заявляет и его адвокат Михаил Рамишвили. Он отмечает, что отравляющее вещество в сумку священника положили уже после того, как он прошел паспортный контроль, а сданную в аэропорту в багаж сумку его подзащитному показали только спустя шесть часов после ареста.



Также по данным источника телекомпании, одним из доказательств в этом деле является аудиозапись, где слышен голос, который предположительно принадлежит протоиерею Георгию Мамаладзе.



На записи есть фраза, которая в прямом переводе с грузинского звучит как «Шорена должна выйти за солью». Выражение «выйти за солью» означает, что от человека надо избавиться или оставить его ни с чем. При этом неясно, в каком контексте было использовано это выражение.



В ток-шоу «Арчевани» также принял участие митрополит Чкондидский Петр, член Синода и генеральный директор телекомпании патриархии «Эртсуловнеба».

Владыка Петр был одним из двух высокопоставленных представителей патриархии, который навестил арестованного протоиерея в тюрьме. Митрополит уверен, что Мамаладзе не виновен в предъявленных ему обвинениях в подготовке отравления и стал жертвой интриг в патриархии.



Митрополит ранее неоднократно публично заявлял о том, что секретарь-референт Шорена Тетруашвили, которая работает на этой должности уже 35 лет, является, по его словам, «королевой интриг» и «теневым правителем патриархии».



Владыка Петр также обвиняет Тетруашвили в том, что она покрывает коррупционные сделки, в которых участвуют некоторые представители духовенства, которых сама Тетруашвили, по словам митрополита, называет «золотыми рыбками», за то, что «они исполняют все желания».



Он также не исключает, что между протоиереем Георгием Мамаладзе, который является главой департамента по управлению имуществом патриархии и Шореной Тетруашвили были напряженные личные отношения.



Владыка Петр считает, что «дело о цианиде» должно стать предметом рассмотрения на заседании Святого Синода.



«Если бы это дело рассмотрел Синод, оно было бы искоренено и мы не оказались бы сегодня в такой ситуации и не возник бы скандал на всю Грузию вокруг отца Георгия Мамаладзе», — заявил владыка Петр.



По его словам, Католикос-Патриарх Илия Второй очень часто бывает неправильно информирован о происходящих событиях.















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