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Прокурор: Отец Георгий Мамаладзе нас проклял


01.03.2017   17:25
По информации прокуроров по т.н. делу о цианиде, обвиняемый протоиерей Георгий Мамаладзе, проклял их. Об этом сообщил прокурор по делу Джарджи Циклаури, выйдя из тюрьмы т.н. Матросова.

Как отметил прокурор, они были готовы допросить обвиняемого, однако протоиерей вместо ответа на вопросы, посредством адвокатов «передал им проклятия».

«Вместо того, чтобы обвиняемый ответил на наши критические вопросы, он передал проклятия как в наш адрес, так и вообще в адрес правоохранительных ведомств», - заявил Джарджи Циклаури.






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