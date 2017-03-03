Руководство «Рустави 2» сделало коммерческое предложение Кибару Халваши

03.03.2017 00:28 Менеджмент телекомпании "Рустави 2" провел чрезвычайный брифинг по следам решения Верховного суда Грузии о передаче прав на собственность телекомпании Кибару Халваши.



Руководство телекомпании сделало предложение Халваши, который заявил, что его цель - сохранить независимость редакционной политики канала, о готовность выкупить у него телекомпанию за ту цену, которую он оспаривал в суде. Речь идет о чуть более четырех миллионах долларов.



"Ситуация в стране крайне накалилась, международный имидж Грузии стоит перед серьезными угрозами. Несмотря на то, что мы не признаем это незаконное решение [Верховного суда], формально оно все же остается в силе. Мы провели консультации с законными владельцами, они будут вести международные разбирательства с Кибаром Халваши.



Так как официально задекларировано, что сохранение редакционной политики "Рустави 2" важно, так как в эфире "ТВ Пирвели" (и спасибо этой телекомпании, которая героически поработала) Кибар Халваши сделал заявление, что для него это вопрос бизнеса и намерен продать "Рустави 2", мы делаем следующее предложение: за мной стоят люди, на плечах которых стоит "Рустави 2". Это те люди, из-за которых "Рустави 2" является таким, какой есть. Я нет, конечно, я нанятый менеджер. Передайте "Рустави 2" ее коллективу, если действительно хотите независимую редакционную политику и не лжете.



Что касается коммерческих интересов Кибара Халваши - он в суде оспаривал чуть более 7 млн лари. Мы посчитали, и получилось 4 209 397 долларов по курсу, который был тогда. Он уже получил определенную суму. Остальные 3 944 397 выплатим мы. Мы обращаемся к Кибару Халваши и его хозяевам - власти Грузии: передайте 100% телекомпании этим людям и Ваш коммерческий интерес удовлетворим мы, "уважаемый" Кибар. Это последнее слово "Рустави 2". Мы продолжаем работать, вы не сможете вывести наз из эфира, и если выключите эфир, если насильно выведете нас отсюда, вам придется взять на себя еще больше ущерба и нанести ущерб стране необратимо. Эти люди, которые стоят за моей спиной, в случае передачи им 100% "Рустави 2", обеспечат редакционную независимость, исправное функционирование канала, доходы, в том числе так, чтобы мы смогли выплатить Кибару Халваши ту сумму, и они не продадут этот канал на протяжении многих лет. Это наше последнее слово", - заявил генеральный директор телекомпании Ника Гварамия на чрезвычайном брифинге в офисе ТВ "Рустави 2".















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