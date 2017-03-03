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Неправительственный сектор Грузии обеспокоен решением Верховного суда по «Рустави 2»


03.03.2017   13:35
Неправительственные организации Грузии серьезно обеспокоены решением Верховного суда по делу самой рейтинговой телекомпании страны «Рустави 2».

19 неправительственных организаций сегодня распространили совместное заявление, касающееся решения о передаче прав на владение самой рейтинговой телекомпанией Грузии бизнесмену Кибару Халваши – одному из бывших владельцев «Рустави-2», лояльному к нынешним властям, и принадлежащей ему компании «Панорама».

«Мы глубоко обеспокоены решением, принятым 2 марта Большой палатой Верховного суда Грузии, постановившей, что владельцем акций «Рустави 2» станет Кибар Халваши (60%) и ООО «Панорама» (40%)», — говорится в заявлении.

Правозащитники обращают внимание на то, что дело было рассмотрено Тбилисскими городским, Апелляционным и Верховным судами. НПО считают, что решение суда последней инстанции, как и двух нижестоящих судов, не отвечает стандартам справедливого и независимого правосудия.

«Принятые решения усиливают наши сомнения по поводу грубого вмешательства правительства в процесс принятия решений», — говорят НПО.

Неправительственный сектор Грузии предупреждает о создавшейся в стране серьезной угрозе демократии.
«Мы хотим подчеркнуть, что это решение вредит не только дальнейшему демократическому развитию Грузии, но и ограничивает свободу СМИ, медиа плюрализм, а также ставит под угрозу процесс евроатлантической интеграции», — предупреждают правозащитники.

Состоящая из девяти судей Большая палата Верховного суда под руководством председателя Нино Гвенетадзе, без проведения устного слушания за шесть часов рассмотрела дело и приняла решение о передаче прав Халваши, которому телекомпания принадлежала более 10 лет назад.

Оппозиционные политики и гражданские активисты незамедлительно отреагировали на вердикт ВС. Сотни людей начали собираться у здания «Рустави 2», чтобы выразить свою поддержку телекомпании. Собравшиеся заявили, что решение суда было политически мотивированным и оно причинит вред демократии Грузии.
Вечером 2 марта американское посольство в Грузии опубликовало заявление, согласно которому, США «с обеспокоенностью наблюдают за последствиями принятого Верховным судом решения, которое фактически может ограничить доступ оппозиционного голоса к вещательным СМИ».

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович выразила «разочарование» в связи с решением Верховного суда Грузии. «Печальное действие и огромный удар на медиа плюрализм в Грузии», — написала она в своем твиттере.






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