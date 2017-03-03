Неправительственный сектор Грузии обеспокоен решением Верховного суда по «Рустави 2»

03.03.2017 13:35 Неправительственные организации Грузии серьезно обеспокоены решением Верховного суда по делу самой рейтинговой телекомпании страны «Рустави 2».



19 неправительственных организаций сегодня распространили совместное заявление, касающееся решения о передаче прав на владение самой рейтинговой телекомпанией Грузии бизнесмену Кибару Халваши – одному из бывших владельцев «Рустави-2», лояльному к нынешним властям, и принадлежащей ему компании «Панорама».



«Мы глубоко обеспокоены решением, принятым 2 марта Большой палатой Верховного суда Грузии, постановившей, что владельцем акций «Рустави 2» станет Кибар Халваши (60%) и ООО «Панорама» (40%)», — говорится в заявлении.



Правозащитники обращают внимание на то, что дело было рассмотрено Тбилисскими городским, Апелляционным и Верховным судами. НПО считают, что решение суда последней инстанции, как и двух нижестоящих судов, не отвечает стандартам справедливого и независимого правосудия.



«Принятые решения усиливают наши сомнения по поводу грубого вмешательства правительства в процесс принятия решений», — говорят НПО.



Неправительственный сектор Грузии предупреждает о создавшейся в стране серьезной угрозе демократии.

«Мы хотим подчеркнуть, что это решение вредит не только дальнейшему демократическому развитию Грузии, но и ограничивает свободу СМИ, медиа плюрализм, а также ставит под угрозу процесс евроатлантической интеграции», — предупреждают правозащитники.



Состоящая из девяти судей Большая палата Верховного суда под руководством председателя Нино Гвенетадзе, без проведения устного слушания за шесть часов рассмотрела дело и приняла решение о передаче прав Халваши, которому телекомпания принадлежала более 10 лет назад.



Оппозиционные политики и гражданские активисты незамедлительно отреагировали на вердикт ВС. Сотни людей начали собираться у здания «Рустави 2», чтобы выразить свою поддержку телекомпании. Собравшиеся заявили, что решение суда было политически мотивированным и оно причинит вред демократии Грузии.

Вечером 2 марта американское посольство в Грузии опубликовало заявление, согласно которому, США «с обеспокоенностью наблюдают за последствиями принятого Верховным судом решения, которое фактически может ограничить доступ оппозиционного голоса к вещательным СМИ».



Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович выразила «разочарование» в связи с решением Верховного суда Грузии. «Печальное действие и огромный удар на медиа плюрализм в Грузии», — написала она в своем твиттере.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

