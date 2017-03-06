Адвокат: Изъятое из дома отца Георгия оружие принадлежит Ираклию Мамаладзе

06.03.2017 12:41 Изъятое из дома протоиерея Георгия Мамаладзе оружие принадлежит главному свидетелю т.н. дела о цианиде Ираклию Мамаладзе, - об этом газете «Квирис палитра» заявил адвокат отца Георгия Мамаладзе Михаил Рамишвили. Адвокат отметил, что при даче показаний протоиерей рассказал и об обвинении в хранении оружия.



«То оружие, которые изъяли из дома протоиерея Георгия Мамаладзе, принадлежит Ираклию Мамаладзе. На Старый новый год он пришел к отцу Георгию и сказал, что у него проблемы с полицией, поэтому он не хочет хранить оружие дома, и попросил спрятать оружие. Когда Ираклий Мамаладзе принес оружие, по делу уже было начато следствие. Как видно, они подумали, что лучше перестраховаться, подкрепить дело доказательствами и поэтому Ираклий Мамаладзе принес оружие. Он хорошо знал, что отец Георгий ему не откажет. Отец Георгий сказал, что если оружие неофициальное, то лучше сдать его полиции и избавиться от проблем. Ираклий Мамаладзе ответил, что через некоторое время он заберет оружие. Именно это оружие изъяли из дома отца Георгия. Если бы у прокуратуры была совесть, они привлекли бы Ираклия Мамаладзе к ответственности за ложный донос, а вместо этого он ходит с охраной и бессовестно говорит, что планировалось отравление патриарха», - заявил Михаил Рамишвили.















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