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В Батуми произошло столкновение между жителями и полицией
11.03.2017 21:18
Словесное и физическое противостояние произошло в Батуми между жителями города и патрульной полиции. Причиной стало задержание двух человек.
По заявлению участников акции, патрульная полиция в последнее время ведет себя особенно жестко. По их словам, полицейские безосновательно штрафуют граждан. Они отмечают, что сегодня произошло то же самое, за чем последовало словесная перепалка и задержание двух человек. Задержанные заявляют, что полицейскими была превышена сила.
Граждане связывают участившиеся факты штрафования с назначением начальником управления полиции Кахи Бухрадзе и требуют его отставки.
В МВД заявляют, что два человека были задержаны по обвинению в неподчинении к законным требованиям полиции. Отмечается, что за нарушение дорожного движения был задержан один человек, еще один гражданин заступился за него. Превышение силы в полиции категорически опровергают.
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