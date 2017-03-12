Против участников акции в Батуми применили слезоточивый газ (+видео)

12.03.2017 00:17 Против акции жителей Батуми перед зданием управления полиции Аджарии правоохранителями был применен слезоточивый газ.



По информации Службы скорой помощи, на акции пострадалил три человека. Из них двое участников акции и один полицейский, которому попал в голову камень. Их жизни опасность не угрожает.



Участники акции заявляют, что не намерены расходиться.



Напомним, что спонтанная акция жителей Батуми началась после того, как патрульная полиция оштрафовала гражданина на 200 лари. Как сообщают источники, мужчина сегодня похоронил сына, и на пути с похорон остановил машину у аптеки, так как супруге стало плохо. Именно в это время подъехала патрульная полиция и наложила штраф за создание помех автодорожному движению. Между мужчиной и полицейским возникла словесная перепалка. Мужчина был задержан. Как сообщает МВД Грузии, задержан еще один гражданин, который пытался заступиться за мужчину.



Жители Батуми заявляют, что полиция в последнее время жестко штрафует водителей. Участники акции требуют отставки главы местной полиции и освобождения задержанных.























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