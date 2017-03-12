Все шестеро задержанных в Батуми будут освобождены через час - Патарадзе

12.03.2017 00:50 Задержанные на акции в Батуми шесть человек будут освобождены через час. Об этом заявил председатель правительства Автономной республики Аджария зураб Патарадзе.



Он призвал граждан сохранять спокойствие.



"Знаю, что там сложная обстановка и волнения. Я через два-три часа будут в Грузии, в Батуми. Только что говорил с министром внутренних дел и попросил освобождения задержанных. Я получил обещание, что максимум через час они будут освобождены. Я даю эту гарантию. В ближайшие часы я встречусь с представителями законодательной и исполнительной власти.



Прошу население не поддаваться на провокации и призывы разных партий. Обещаю, что через час все шесть задержанных будут освобождены", - заявил Патарадзе в эфире Общественного вещателя Грузии.



В данный момент акция продолжается у здания Управления полиции Аджарии. Полиция применила слезоточивый газ.



Напомним, что спонтанная акция жителей Батуми началась после того, как патрульная полиция оштрафовала гражданина на 200 лари. Как сообщают источники, мужчина сегодня похоронил сына, и на пути с похорон остановил машину у аптеки, так как супруге стало плохо. Именно в это время подъехала патрульная полиция и наложила штраф за создание помех автодорожному движению. Между мужчиной и полицейским возникла словесная перепалка. Мужчина был задержан. Как сообщает МВД Грузии, задержан еще один гражданин, который пытался заступиться за мужчину.



Жители Батуми заявляют, что полиция в последнее время жестко штрафует водителей. Участники акции требуют отставки главы местной полиции и освобождения задержанных.

















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