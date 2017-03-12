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Суд освободил двух несовершеннолетних, задержанных в Батуми
12.03.2017 19:40
В Батумском городском суде проходит процесс более 10 лиц, задержанных во время вчерашних событий. Они задержаны в административном порядке.
По имеющейся информации, суд освободил из зала 2 несовершеннолетних, их процесс состоится 31 марта.
Еще один задержанный освобожден по состоянию здоровья, пятерым присуждено пятидневное заключение за административное правонарушение. Процесс в отношении остальных задержанных продолжается.
В ходе событий в Батуми правоохранителями задержаны до 40-ка человек. Судебный процесс части из них перенесен, другая часть до сих пор находится в изоляторе предварительного заключения.
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