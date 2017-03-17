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Погибший под лавиной в Гудаури оказался венгерским туристом


17.03.2017   15:48
Иностранный турист скончался в результате схода лавины недалеко от горнолыжного курорта Гудаури, сообщают в пресс-службе МВД Грузии.

Несчастный случай произошел несколько часов назад.

По данным СМИ, турист из Венгрии и еще несколько лыжников занимались фрирайдом и катались вне подготовленных трасс. Их всех накрыла лавина глубиной от 2 до 2,5 метров. Тело иностранного туриста уже доставлено вертолетом в местное патологоанатомическое отделение, сообщает телекомпания «Имеди».

До приезда спасателей первую помощь пострадавшим лыжникам оказал представитель компании Heliski Georgia Вахтанг Асатишвили.

«Насколько мне известно, скончался один человек, остальные члены группы здоровы и сами спустились к автомобильной дороге, я имею ввиду нижнюю часть перевала Коби. По всей вероятности, они сами дошли до Гудаури. У нас нет с ними контакта», — сказал Асатишвили журналистам. Он добавил, что из-за обильного снегопада в районе сохраняется высокая опасность схода лавин.

Уголовное дело в связи с произошедшим возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности», что наказывается ограничением свободы сроком до 5 лет.






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