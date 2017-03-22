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В Грузии выбирают «Мисс бюст»


22.03.2017   15:42
В Грузии проходит очередной конкурс «Мисс бюст» под эгидой национальной борьбы с анорексией, сообщает Vistanews.ru. Участницы от 18 до 37 лет с размером бюста не менее третьего размера борются за титул обладательницы самого красивого бюста.

Грузинские медики решили продемонстрировать девушкам, что для привлекательной фигуры не обязательно истязать себя изнурительными диетами и голодом. В Тбилиси проводится предварительный кастинг участниц второго благотворительного конкурса красоты «Мисс бюст». В отборочном туре девушки дефилировали перед публикой в красивых нарядах и нижнем белье. Финальный отбор состоится в мае 2017 года.

На первом конкурсе, который состоялся в прошлом году, в составе жюри присутствовал пластический хирург Организаторы кастинга заявили, что самый красивый бюст должен быть не только пышным, но и природным.

Победительница прошлого конкурса получила в награду профессиональную фотоссесию, двухнедельный отдых в Батуми на две персоны и недельный отдых в Анталии на одну персону. Поклонники конкурса «Мисс бюст» с нетерпением ожидают финальный тур.






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