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Грузинское застолье получило статус памятника нематериальной культуры
24.03.2017 14:42
Грузинскому застолью присвоен статус памятника нематериальной культуры - соответствующий приказ Национального агентства по сохранению культурного наследия опубликован на официальном сайте «Законодательного вестника».
«Присвоить статус памятника нематериального культурного наследия традиционному грузинскому застолью/культуре трапезы (картули супра)» , - говорится в документе, который вошел в силу после публикации.
В распоряжении отмечается, что оно может быть обжаловано «заинтересованной стороной» в течение месяца после официального ознакомления в Министерстве культуры и охраны памятников Грузии.
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