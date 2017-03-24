Грузинское застолье получило статус памятника нематериальной культуры

24.03.2017 14:42 Грузинскому застолью присвоен статус памятника нематериальной культуры - соответствующий приказ Национального агентства по сохранению культурного наследия опубликован на официальном сайте «Законодательного вестника».



«Присвоить статус памятника нематериального культурного наследия традиционному грузинскому застолью/культуре трапезы (картули супра)» , - говорится в документе, который вошел в силу после публикации.



В распоряжении отмечается, что оно может быть обжаловано «заинтересованной стороной» в течение месяца после официального ознакомления в Министерстве культуры и охраны памятников Грузии.















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