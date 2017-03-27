Регион Грузии стал победителем инициативы ЕС «Креативные города и регионы»

27.03.2017 13:49 Международные эксперты помогут грузинскому региону Мцхета-Мтианети повысить креативный потенциал и туристическую привлекательность. В рамках программы ЕС «Креативные города и регионы» финалисты получат конкретный план действий для развития местных креативных индустрий.



Регион Мцхета-Мтианети, как и другие финалисты, был отобран из 84 заявок, направленных для участия в проекте «Креативные города и регионы», который инициировала Программа ЕС и Восточного партнерства «Культура и креативность». Проект ориентирован на повышение креативного и культурного потенциала в малых и средних городах и регионах стран ВП.



Вместе с Мцхета-Мтианети, участие в проекте примут азербайджанский регион Шамкир, города Сисиан в Армении, Светлогорск в Беларуси, Орхей в Молдове и Косов в Украине. Отобранные города и регионы получат такие преимущества, как проведение анализа их культурных и креативных ресурсов, индивидуальный план развития сектора, продвижение и промоутирование в регионе Восточного Партнерства и возможность работать с международными экспертами.



Цель проекта «Креативные города и регионы» – повысить осведомленность среди жителей, местных администраций и предпринимателей о значении культуры и креативных индустрий для социального и экономического развития в малых и средних городах и регионах.



Мцхета-Мтианети — регион в Восточной Грузии, площадью 6 786 кв. километров, состоящий из пяти муниципалитетов с общей численностью населения 94 370 человек. Мцхета — главный город региона (основан в V в. до н.э.) — имеет звание города-музея. Из-за своей исторической значимости и нескольких памятников культуры в 1994 году он был включен в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Среди его крупнейших исторических достопримечательностей — монастырь Джвари (VI в.) и собор Светицховели (XI в.). Второй город региона Мцхета-Мтианети — Душети — один из партнеров проекта COMUS в Грузии.



Главная магистраль Мцхета-Мтианети - Военно-Грузинская дорога — пересекает Большой Кавказ и проходит через ряд районов региона, где расположены одни из самых популярных маршрутов в Грузии для пешего туризма и альпинизма. Популярность этого региона обусловлена тем, что там находятся многочисленные памятники древней архитектуры, различные курорты, самый известный из которых – Гудаури, и труднодоступные горные вершины. В регионе действуют многочисленные общественные и частные предприятия культуры — например, школа и Галерея прикладных искусств, фото- и кинематографическая студия-школа, до 20 фольклорных ансамблей и т.п.



Власти региона подписали меморандумы о взаимопонимании с более чем 30 общественными организациями, которые готовы оказать помощь в реализации инициативы ЕС «Креативные города и регионы». На данный момент Мцхета-Мтианети пока является единственным регионом в Грузии, стремящимся стать успешным примером реализации программы ООН в области устойчивого развития до 2030 года.

















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