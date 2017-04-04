IRI: 82% населения поддерживает вступление Грузии в НАТО

04.04.2017 21:15 Согласно опросу, опубликованному Международным республиканским институтом (IRI), 82% граждан Грузии являются сторонниками вступления страны в НАТО. В частности:



Полностью одобряю - 56%

Частично одобряю - 26%

Частично не одобряю – 6%

Не одобряю – 7%

Не знаю/ отказ от ответа – 5%



Согласно исследованию IRI за 2016 год, вступление Грузии в НАТО поддерживали 79%, против были 16% респондентов.



Согласно тому же исследованию, на вопрос, как вы думаете, когда станет Грузия членом НАТО, у 42% нет ответа/ не знает, а 14% думает, что никогда. Остальная часть населения считает, что Грузия станет членом НАТО:



Позже - 28%

В 2021 году – 8%

В 2019 году – 5%

В 2018 году - 3%



Согласно исследованию IRI, 23% населения считает, что внешний курс Грузии должен быть только прозападным. По мнению 53% Грузия должна быть прозападной и сохранять отношения с Россией. По мнению 12% Грузия должна придерживаться пророссийской ориентации, но оставаться союзником Евросоюза/Запада, а 3% считает, что Грузия должна быть только пророссийской.



По информации IRI, после исследования 2016 года общественное мнение в связи с внешним курсом Грузии почти не изменилось.



Международный республиканский институт (IRI) 4 апреля опубликовал результаты социального опроса, проведенного по всей стране, касающегося многих важных вопросов, в том числе вступления страны в Евросоюз, отношений с Россией, а также политических симпатий населения.



IRI провел опрос по всей стране (за исключением Абхазии и т.н. Южной Осетии) в период с 22 февраля по 8 марта 2017 года. В виде прямого интервью были опрошены в целом 1 501 постоянных жителей Грузии с избирательным правом голоса. Показатель ответов составил 69%, предел погрешности 2,5%.

















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