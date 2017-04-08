|
Тяжелоатлет Лаша Талахадзе установил новый мировой рекорд
08.04.2017 22:57
Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе установил новый мировой рекорд.
На чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в хорватском городе Сплит, Лаша Талахадзе (весовая категория +105 кг) одолел 217 килограмм в рывке.
Таким образом 24-летний грузинский спортсмен на 1 килограмм улучшил рекорд иранца Бехдада Салими, который был установлен на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро (216 килограмм в рывке).
Показатели Лаши Талахадзе на чемпионате Европы в Сплите в трех подходах: 203, 210, 217 килограмм.
На Олимпийских Играх в Бразилии Лаша Талахадзе завоевал золотую медаль, установив новый мировой рекорд — в сумме двух видов он поднял 473 кг (215 в толчке и 258 в рывке). В Грузии Лаша Талахадзе был назван лучшим спортсменом 2016 года.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна