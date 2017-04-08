Тяжелоатлет Лаша Талахадзе установил новый мировой рекорд

08.04.2017 22:57 Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе установил новый мировой рекорд.



На чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в хорватском городе Сплит, Лаша Талахадзе (весовая категория +105 кг) одолел 217 килограмм в рывке.



Таким образом 24-летний грузинский спортсмен на 1 килограмм улучшил рекорд иранца Бехдада Салими, который был установлен на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро (216 килограмм в рывке).



Показатели Лаши Талахадзе на чемпионате Европы в Сплите в трех подходах: 203, 210, 217 килограмм.



На Олимпийских Играх в Бразилии Лаша Талахадзе завоевал золотую медаль, установив новый мировой рекорд — в сумме двух видов он поднял 473 кг (215 в толчке и 258 в рывке). В Грузии Лаша Талахадзе был назван лучшим спортсменом 2016 года.















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