Известный грузинский актер Гиви Берикашвили скончался в возрасте 83 лет

10.04.2017 10:45 В возрасте 83 лет скончался актер театра и кино, народный артист Грузии Гиви Берикашвили. Актер был доставлен в клинику «Меди клаб» несколько дней назад. Он находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственного дыхания.



«Он простудился, заболел воспалением легких, которое осложнилось. Позже мы уложили его в больницу, а в последние три дня состояние особо ухудшилось», - заявил друг Гиви Берикашвили, актер Кахи Кавсадзе.



Гиви Берикашвили родился 12 мая 1933 года в селе Колаги Гурджаанского муниципалитета. В 1956 году он окончил актерский факультет Театрального института Грузии. В разное время работал в Руставском государственном драматическом театре, Сухумском государственном драматическом театре и в Государственном академическом театре имени Котэ Марджанишвили. Является заслуженным артистом Грузии, Народным артистом Грузии (1979), лауреатом премии имени Котэ Марджанишвили, лауреатом премии имени Ипполите Хвичия, лауреатом премии «Мужчина года».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

