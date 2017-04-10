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Известный грузинский актер Гиви Берикашвили скончался в возрасте 83 лет


10.04.2017   10:45
В возрасте 83 лет скончался актер театра и кино, народный артист Грузии Гиви Берикашвили. Актер был доставлен в клинику «Меди клаб» несколько дней назад. Он находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственного дыхания.

«Он простудился, заболел воспалением легких, которое осложнилось. Позже мы уложили его в больницу, а в последние три дня состояние особо ухудшилось», - заявил друг Гиви Берикашвили, актер Кахи Кавсадзе.

Гиви Берикашвили родился 12 мая 1933 года в селе Колаги Гурджаанского муниципалитета. В 1956 году он окончил актерский факультет Театрального института Грузии. В разное время работал в Руставском государственном драматическом театре, Сухумском государственном драматическом театре и в Государственном академическом театре имени Котэ Марджанишвили. Является заслуженным артистом Грузии, Народным артистом Грузии (1979), лауреатом премии имени Котэ Марджанишвили, лауреатом премии имени Ипполите Хвичия, лауреатом премии «Мужчина года».






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