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Арестованный в Грузии протоиерей Георгий Мамаладзе прекратил голодовку
10.04.2017 14:51
Протоиерей Георгий Мамаладзе, обвиняемый в подготовке убийства секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II Шорены Тетруашвили, из-за ухудшения состояния здоровья прекратил голодовку.
Утром 4 апреля отец Георгий Мамаладзе отказался принимать пищу. Он требует встречи с главой ГПЦ и членами синода.
По словам адвоката Михаила Рамишвили, священник голодал 6 дней, в связи с чем состояние его здоровья резко ухудшилось.
Кроме этого, как отмечает защитник, отец Георгий Мамаладзе прекратил голодовку по просьбе медиков и администрации тюрьмы, а также после того, как узнал, что представители Патриархии Грузии намерены повидать его в тюрьме.
Напомним, что 29 марта Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил отца Георгия в заключении, несмотря на то, что защита предложила выпустить его под залог в размере 20 тысяч лари. Суд также удовлетворил ходатайство следственного ведомства и перенес предварительное слушание по делу протоиерея с 5 апреля на 5 мая. Мамаладзе находится в тюремном заключении с 10 февраля 2017 года.
Протоиерея Мамаладзе задержали 10 февраля в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию. По информации прокуратуры, в его багаже обнаружили цианид натрия, а в квартире кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов.
Священник по-прежнему не признает своей вины.
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