Nazareth и другие звезды выступят в Батуми на следующей неделе

15.04.2017 15:24 Знаменитая шотландская рок-группа Nazareth, американский рок-музыкант Тим Оуэнс, ранее лидировавшего в Judas Priest, и экс-участник Rainbow, шотландец Дуги Уайт выступят в Батуми.



Всемирно известные музыканты сыграют для жителей и гостей столицы Аджарии в рамках Батумского музыкального фестиваля European Spring Sound. Он пройдет 21-25 апреля на сцене Батумского музыкального центра.



В Батуми легендарные рок-музыканты выступают не впервые. В июле 2016 года, на сцене того же Центра для грузинского зрителя играли рок-вокалист Nazareth Дэн Маккаферти, Дуги Уайт и Тимоти Оуэнс. На одной сцене вместе со звездами тогда выступили грузинские исполнители, а также симфонический оркестр Центра под управлением дирижера Звиада Болквадзе.



Откроется фестиваль вечером грузинского фольклора, где публика увидит перформансы из аджарского, абхазского, лазского и осетинского народного творчества. Выступят такие ансамбли, как «Хоруми», «Мхедрули», «Атдзали», «Элеса», «Песвеби», «Бермуха» и другие вокально-хореографические коллективы.



В числе других участников фестиваля European Spring Sound – популярный украинский музыкальный проект Luiku, исполняющий с живыми инструментами микс нескольких музыкальных культур транскарпатского региона: украинского, турецкого, польского, венгерского, румынского и балканского края.



На фестивале также выступит Будапештский театр оперетты (Венгрия) с самой популярной опереттой венгерского композитора Имре Кальмана «Королева Чардаша».



Билеты на концерты можно приобрести как в кассе Центра, так и онлайн – на сайте www.biletebi.ge. Их стоимость составит 10-20 лари (около 4-8 долларов). Подробное расписание концертов здесь.

Музыкальный фестиваль European Spring Sound проводится по инициативе правительства Аджарской АР и в целях более раннего открытия туристического сезона на Черноморском побережье.



"Новости-Грузия"











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