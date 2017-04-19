|
На пасхальных праздниках в Тбилиси отравились более ста человек
19.04.2017 13:19
В период пасхальных праздников – с 15 по 17 апреля в Тбилиси из-за отравлений были госпитализированы 111 человек.
При этом пищевая интоксикация была зафиксирована у 47 человек, а алкогольная — у 64. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в Центре неотложной медицинской помощи.
Помимо отравлений, в праздничные дни в Тбилиси поступило много пациентов с физическими повреждениями разного рода, после оказания первичной медицинской помощи они были доставлены в клинику.
В регионах Грузии на пасхальных праздниках с полной нагрузкой работали 206 экипажей неотложной скорой помощи. В региональном центре неотложной медицинской помощи 14-16 апреля было зафиксировано всего 6 тысяч 290 вызовов.
14 апреля количество вызовов в регионах составило 1837, 15 апреля – 1942, а 16 апреля – 2511. Из них 1707 человек были госпитализированы, остальным медицинскую помощь оказали на месте.
Из общего числа пациентов, интоксикацию получили всего 35 пациентов, а в автотранспортное происшествие попали 60 человек.
"Новости-Грузия"
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна