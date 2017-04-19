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На пасхальных праздниках в Тбилиси отравились более ста человек


19.04.2017   13:19
В период пасхальных праздников – с 15 по 17 апреля в Тбилиси из-за отравлений были госпитализированы 111 человек.

При этом пищевая интоксикация была зафиксирована у 47 человек, а алкогольная — у 64. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в Центре неотложной медицинской помощи.

Помимо отравлений, в праздничные дни в Тбилиси поступило много пациентов с физическими повреждениями разного рода, после оказания первичной медицинской помощи они были доставлены в клинику.

В регионах Грузии на пасхальных праздниках с полной нагрузкой работали 206 экипажей неотложной скорой помощи. В региональном центре неотложной медицинской помощи 14-16 апреля было зафиксировано всего 6 тысяч 290 вызовов.

14 апреля количество вызовов в регионах составило 1837, 15 апреля – 1942, а 16 апреля – 2511. Из них 1707 человек были госпитализированы, остальным медицинскую помощь оказали на месте.
Из общего числа пациентов, интоксикацию получили всего 35 пациентов, а в автотранспортное происшествие попали 60 человек.

"Новости-Грузия"





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