Армянская община Грузии 24 апреля намерена провести манифестации в Тбилиси

19.04.2017 13:44 Все мероприятия Армянской общины Грузии, приуроченные к «102-ой годовщине Геноцида армян», состоятся. Об этом говорится в заявлении, распространенном Армянской общиной Грузии.



«В связи с повышенным интересом общественности считаем необходимым заявить, что все запланированные мероприятия, приуроченные к 102-ой годовщине Геноцида армян (манифестации у здания посольства Турции в Грузии 23 и 24 апреля), состоятся», - отмечено в заявлении.



Далее упоминается о том, что свобода слова и собраний является конституционным правом всех граждан страны. В заявлении дана ссылка на Конституцию Грузии, согласно которой все лица, кроме тех, которые входят в состав МВД или Минобороны, имеют право без предварительного уведомления публично собраться в любом месте (без оружия).



«Армянская община Грузии заранее уведомила мэрию Тбилиси о времени, месте и формате запланированных манифестаций, приуроченных к 102-ой годовщине Геноцида армян. Мы надеемся на то, что Грузия, являющаяся нашим домом и страной, связанной с Арменией многотысячелетней традицией добрососедства и братства, не станет тем единственным в мире государством, в котором армянам запрещается проводить публичные собрания, приуроченные к годовщине Геноцида армян», - подчеркнуто в заявлении.















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