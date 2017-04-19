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Армянская община Грузии 24 апреля намерена провести манифестации в Тбилиси
19.04.2017 13:44
Все мероприятия Армянской общины Грузии, приуроченные к «102-ой годовщине Геноцида армян», состоятся. Об этом говорится в заявлении, распространенном Армянской общиной Грузии.
«В связи с повышенным интересом общественности считаем необходимым заявить, что все запланированные мероприятия, приуроченные к 102-ой годовщине Геноцида армян (манифестации у здания посольства Турции в Грузии 23 и 24 апреля), состоятся», - отмечено в заявлении.
Далее упоминается о том, что свобода слова и собраний является конституционным правом всех граждан страны. В заявлении дана ссылка на Конституцию Грузии, согласно которой все лица, кроме тех, которые входят в состав МВД или Минобороны, имеют право без предварительного уведомления публично собраться в любом месте (без оружия).
«Армянская община Грузии заранее уведомила мэрию Тбилиси о времени, месте и формате запланированных манифестаций, приуроченных к 102-ой годовщине Геноцида армян. Мы надеемся на то, что Грузия, являющаяся нашим домом и страной, связанной с Арменией многотысячелетней традицией добрососедства и братства, не станет тем единственным в мире государством, в котором армянам запрещается проводить публичные собрания, приуроченные к годовщине Геноцида армян», - подчеркнуто в заявлении.
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