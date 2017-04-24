Пресс-центр Евровидения готов разместить около двух тысяч журналистов

24.04.2017 19:05 На Евровидение-2017 уже аккредитованы свыше 1500 украинских и зарубежных журналистов. Для их комфортного пребывания и работы во время конкурса в современном пресс-центре будут созданы все необходимые условия. Об этом сообщает пресс-служба UA:Перший.



"Пресс-центр с кабельным интернетом, Wi-Fi и необходимой оргтехникой будет размещаться в МВЦ, в холле №1, и сможет принять около 2 тысяч аккредитованных представителей национальных и международных СМИ, блоггеров и фанов. При необходимости представители СМИ смогут пользоваться специально оборудованными радиостудиями и комнатами для интервью", - говорится в сообщении.



Кроме рабочих мест, в пресс-центре также предусмотрена зона для отдыха с рестораном и фан-зоной в виде комфортного лаунжа. Здесь аккредитованные фаны и представители СМИ смогут следить за выступлениями артистов.



Зал для пресс-конференций будет вмещать 500 человек и 80 фото- и видеокамер. Во время конкурса здесь будет проходить много мероприятий: с 30 апреля по 3 мая - встречи артистов с фанами и СМИ (Meet & Greet); с 4 по 13 мая - пресс-конференции участников Евровидения из 42 стран.



Сразу возле входа будет расположена сервисная стойка, где волонтеры будут предоставлять всю необходимую информацию и следить за порядком вместе со службой безопасности.



Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая. Билеты на конкурс можно приобрести на сайте Concert.ua.

















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