В Тбилиси появится парк памяти грузин, спасавших евреев в годы Холокоста

25.04.2017 21:42 В Тбилиси появится парк имени тех грузин, которые в годы Холокоста рисковали и жертвовали своей жизнью, спасая от верной гибели как евреев, так и своих соотечественников.



Презентация проекта будущего парка, который, предположительно, расположится на территории, прилегающей к Площади Героев, состоялась в Доме Израиля.



Согласно проекту, в парке будет установлен мемориальный памятник в виде двух иерусалимских камней. На одном из них будет выгравировано имя и фамилия Серги Метревели, а на другом – имена и фамилии других «грузинских Шиндлеров»: Григола Перадзе, Михаила Кедия и Сабы Клдиашвили.



Не презентации проекта также прошел показ документального фильма о жизни и деятельности Серги Метревели.



Как отмечалось на мероприятии, парк имени «грузинских Шиндлеров» войдет в маршрут Еврейского культурного наследия.



«В сквере откроется мемориал, который будет посвящен трагедии Холокоста. Сегодня мы также благодарим тех грузин – Михаил Кедия, Серги Метревели и других – которые сохранили жизни, без преувеличения, тысячам евреев», — отметил на презентации министр культуры и охраны памятников Михаил Гиоргадзе.



«Посмотреть на это место приедут не только из Израиля, но и евреи со всего мира. На наш взгляд, это очень важный вопрос, поскольку мы является значительным мостом для отношений между нашими странами», — сказал председатель Дома Израиля Ицик Моше.



Грузинские эмигранты сыграли большую роль в освобождении тысяч людей из немецких лагерей для военнопленных.



Среди них был Михаил Кедия, сын министра безопасности Грузинской Демократической Республики, просуществовавшей с 1918 по 1921 год. Когда немцы в оккупированном Париже упразднили официальное грузинское представительство, возникла необходимость срочно найти человека, который мог бы защищать интересы грузинских эмигрантов. Эта миссия и была возложена на Михаила Кедия.



В иерусалимском музейном мемориальном комплексе «Яд ва-Шем» увековечен и грузин Серги Метревели, житель Кисловодска. В августе 1942 года, когда гитлеровцы приблизились к городу, Серги Метревели помог спастись нескольким еврейским семьям – 16 дней он вел группу беженцев по горным тропам, чтобы достигнуть безопасной «гавани» в родной грузинской деревне Уцера.



Имя Сабы Клдиашвили связано, в первую очередь, с событиями октября 1905 года. В историю Одессы день 20 октября вошел как день еврейских погромов. Проживавший в городе Саба Клдиашвили выступил с призывом противостоять вандализму. По одной из версий, Саба присоединился к колонне обреченных на смерть евреев, которые с Торой в руках шли к месту казни, и погиб, заслонив собой других. По другой — Клдиашвили погиб от пуль жандармов, когда выводил семью евреев с заднего двора их дома, спасая от погромщиков.



По сей день широкой общественности мало что известно о жизни и подвиге священнослужителя и историка Григола Перадзе. В 1922 году он был отправлен в Берлин для получения теологического образования. Григол изучил более двенадцати языков, получил докторскую степень, читал лекции в Бонне и Оксфорде. Увезенная святым Эквтиме Такаишвили во Францию грузинская сокровищница была спасена именно благодаря Григолу Перадзе.



Когда фашисты уже оккупировали почти всю Европу, им стало известно, что в одном из французских банков хранится большое богатство маленькой страны – Грузии. Для оценки этого имущества они пригласили Григола Перадзе как известного ученого и эксперта. Отец Григол заявил фашистам, что это имущество не представляет никакой ценности, поскольку дорого только для самих грузин, как национальное творчество их народа. Фашисты поверили известному ученому и не стали трогать драгоценности.



Григол Перадзе также часто скрывал преследуемых фашистами евреев и давал им приют и пищу. За это он и был арестован и отправлен в концентрационный лагерь Освенцим.

Оскар Шиндлер (Oskar Schindler) — судетский немецкий промышленник, спасший почти 1200 евреев во время Холокоста, предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехии. Его история легла в основу книги «Ковчег Шиндлера» и основанного на ней фильма «Список Шиндлера».



"Новости-Грузия"











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