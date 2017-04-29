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В Кутаиси протестуют против возможного переноса парламента в столицу


29.04.2017   18:01
В Кутаиси проходит протестная акция, участники которой недовольны планами правящей партии «Грузинская мечта» по переносу парламента в Тбилиси.

Представители политических партий, неправительственных организаций и рядовые граждане собрались в центре второго по величине города Грузии, чтобы призывать политические круги и общественность объединиться для борьбы за то, чтобы парламент оставался в Кутаиси.

Возмущение оппозиции и части общественности вызывает намерение властей внести поправки в 48-ю статью Конституции - из основного закона могут изъять запись о том, где конкретно располагается парламент. В настоящее время этим местом указан город Кутаиси.

Сегодня, 29 апреля, участники инициативной группы на улицах Кутаиси раздавали листовки, призывая граждан присоединиться к большой протестной акции, которая планируется у здания парламента 2 мая. Протестующие также начали сбор подписей против запланированных конституционных поправок.






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