В Кутаиси протестуют против возможного переноса парламента в столицу

29.04.2017 18:01 В Кутаиси проходит протестная акция, участники которой недовольны планами правящей партии «Грузинская мечта» по переносу парламента в Тбилиси.



Представители политических партий, неправительственных организаций и рядовые граждане собрались в центре второго по величине города Грузии, чтобы призывать политические круги и общественность объединиться для борьбы за то, чтобы парламент оставался в Кутаиси.



Возмущение оппозиции и части общественности вызывает намерение властей внести поправки в 48-ю статью Конституции - из основного закона могут изъять запись о том, где конкретно располагается парламент. В настоящее время этим местом указан город Кутаиси.



Сегодня, 29 апреля, участники инициативной группы на улицах Кутаиси раздавали листовки, призывая граждан присоединиться к большой протестной акции, которая планируется у здания парламента 2 мая. Протестующие также начали сбор подписей против запланированных конституционных поправок.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

