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Крестниками Илии Второго сегодня стали более тысячи детей


30.04.2017   22:19
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй провел очередное, 48-ое по счету, массовое крещение. Крещение прошло сегодня в Патриаршем соборе Самеба (Святой Троицы) в Тбилиси.

В день, когда православная церковь отмечает день Святых жен-мироносиц, крестниками Илии Второго стали еще 1173 детей, сообщает Первый канал Общественного вещателя.

После церемонии, в подарок детям были переданы крестильные крестики, свидетельство о крещении и пасхальная эпистола патриарха.

Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы — улучшение демографического положения в стране.

Первое массовое крещение младенцев состоялось 19 января 2008 года в кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба в Тбилиси. На сегодняшний день крестниками Илии Второго являются более 32 тысяч малышей.






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