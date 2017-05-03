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«Ночные волки» могут «не успеть» приехать в Грузию


03.05.2017   11:01
Российские байкеры «Ночные волки» приехать в этом году в Грузию, вероятно, не смогут. Об этом сообщил Первый канал Общественного телевидения Грузии со ссылкой на пресс-секретаря клуба «Ночные волки» Анну Комарову.

«Жаль, но, наверное, не успеем. Я давно обещал Александру Захарченко, да и в Петербурге нас ждут 6 мая», — передала Комарова Общественному телевидению Грузии ответ основателя и руководителя клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова по прозвищу «Хирург».

Первый раз участники посвященного Дню Победы мотопробега появились в Грузии в 2015 году, но их приезд сопровождался рядом инцидентов и столкновений с местными байкерами и неправительственными организациями.

В преддверии нынешнего пробега грузинские СМИ со ссылкой на руководителя Российско-грузинского молодежного союза Ираклия Кипиани писали, что российские байкеры требовали от правоохранительных органов Грузии определенных гарантий. Отвечая грузинским журналистам на это требование, представители МВД Грузии заявили, что считают визит российских байкеров нежелательным, так как он будет отрицательно воспринят грузинским обществом.






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