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«Ночные волки» замечены в Тбилиси несмотря на заверения МВД Грузии (+фото)
03.05.2017 17:24
Несмотря на заверения МВД Грузии, что путинские "Ночные волки" не появятся в Грузии, некоторые их представители все же разгуливают по улицам Тбилиси. Соответствующие фото-доказательства были опубликованы одним из пользователей сети Фейсбук. На фотографии представитель тамбовского отделения "Ночных волков".
Как рассказывает автор, фотоснимок сделан примерно два часа назад на улице Чавчавадзе в Тбилиси. "Шел пешком, лентами не размахивал", отмечает автор фотоснимка.
Напомним, что сегодня представители МВД Грузии заявили, что российским байкерам отказано во въезде в Грузию до конца мая. Вместе с провокаторами из "Ночных волков" пострадали и туристы, которые часто ездят в Грузию на своих мотоциклах. Пока неизвестно, как удалось представителю российского провокационного байкер-клуба попасть в страну.
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