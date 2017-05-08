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Российский турист погиб в Грузии во время каякинга
08.05.2017 18:14
У села Гоми Озургетского района (Западная Грузии) во время спуска по реке Бжужи погиб российский турист.
По имеющейся информации, сегодня два русских туриста решили спуститься по быстрой реке, однако столкнулись с глыбой, в результате чего один турист погиб, второй получил небольшие повреждения.
Туристы принимали участие в турнире по каякингу на реке Бжужи, который завершился вчера. Турнир имеет традиционный характер и проводится уже несколько лет. В нынешнем году в турнире принимали участие несколько десятков туристов.
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