Российский турист погиб в Грузии во время каякинга

08.05.2017 18:14 У села Гоми Озургетского района (Западная Грузии) во время спуска по реке Бжужи погиб российский турист.



По имеющейся информации, сегодня два русских туриста решили спуститься по быстрой реке, однако столкнулись с глыбой, в результате чего один турист погиб, второй получил небольшие повреждения.



Туристы принимали участие в турнире по каякингу на реке Бжужи, который завершился вчера. Турнир имеет традиционный характер и проводится уже несколько лет. В нынешнем году в турнире принимали участие несколько десятков туристов.















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