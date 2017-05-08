В Тбилиси пройдет чемпионат Европы по кунфу и ушу

08.05.2017 23:50 Национальная федерация ушу Грузии и посольство КНР в Грузии подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписали президент Национальной федерации ушу Грузии Георгий Верулидзе и посол КНР в Грузии Цзи Яньчи.



Посольство КНР передало в дар Национальной федерации ушу Грузии два тренировочных ковра. Президент Национальной федерации ушу Грузии поблагодарил посла КНР за поддержку и отметил, что Грузия достойно примет чемпионат Европы по ушу.



14-20 мая в Тбилиси состоится чемпионат Европы по кунфу и ушу. В чемпионате примут участие более 800 атлетов из 28 стран Европы. Турнир такого масштаба в этом виде спорта проводится в Грузии впервые.



"Синьхуа"











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