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В Тбилиси пройдет чемпионат Европы по кунфу и ушу


08.05.2017   23:50
Национальная федерация ушу Грузии и посольство КНР в Грузии подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписали президент Национальной федерации ушу Грузии Георгий Верулидзе и посол КНР в Грузии Цзи Яньчи.

Посольство КНР передало в дар Национальной федерации ушу Грузии два тренировочных ковра. Президент Национальной федерации ушу Грузии поблагодарил посла КНР за поддержку и отметил, что Грузия достойно примет чемпионат Европы по ушу.

14-20 мая в Тбилиси состоится чемпионат Европы по кунфу и ушу. В чемпионате примут участие более 800 атлетов из 28 стран Европы. Турнир такого масштаба в этом виде спорта проводится в Грузии впервые.

"Синьхуа"





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