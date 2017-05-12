NDI: Самая большая угроза стране: Россия- 63%, Турция -6%

12.05.2017 13:18 Национально-демократический институт (NDI) опубликовал первую часть результатов исследования общественного мнения, проведенного в апреле 2917 года. На вопрос, какая страна представляет самую большую угрозу для Грузии, 63% населения назвала такой Россию, 6%-Турцию, а 5%- Соединенные Штаты Америки.



На вопрос, какая страна обеспечит безопасность Грузии лучше всех, 35% ответили США, 12% - сама Грузия, а 10% - Россия.



Полевые работы исследования состоялись в период 7-28 апреля. По всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) на основании представительского отбора состоялись 2 493 прямых интервью.



Исследования NDI проводятся по финансовому содействию правительства Великобритании UK aid. Опрос проводит CRRC –Грузия. Средний предел погрешности +/- 2.7%.

















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