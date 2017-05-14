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Российские спортивные журналисты развернули баннер «Абхазия и Самачабло – это Грузия»


14.05.2017   13:04
Известные российские спортивные журналисты, телекомментаторы Алексей Андронов и Михаил Мельников находятся в Тбилиси. Прямо на трибунах стадиона «Динамо-Арена» имени Бориса Пайчадзе они развернули огромный баннер с надписью: «Абхазия и Самачабло – это Грузия».

Кадры, на которых Андронов и Мельников позируют с баннером, распространила телекомпания «Рустави 2».

«Это истина», — говорит Андронов, указывая на плакат.

Журналисты прибыли в столицу Грузии по специальному приглашению. Они будут принимать участие в мероприятиях по случаю 36-ой годовщины победы тбилисского «Динамо» в Кубке обладателей Кубков. 13 мая 1981 года футболисты «Динамо» Тбилиси обыграли со счетом 2:1 немецкий «Карл Цейсс». Победу «динамовцам» за три с половиной минуты до конца встречи обеспечил легендарный футболист Виталий Дараселия, а дата золотыми буквами была занесена в историю советского и грузинского футбола.







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