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Протоиерей Мамаладзе в знак протеста покинул судебное заседание и призвал адвокатов бойкотировать процесс


19.05.2017   17:10
Обвиняемый по т.н. делу о цианиде протоиерей Георгий Мамаладзе в знак протеста в связи с закрытием заседаний покинул процесс.

К аналогичным действиям Мамаладзе призвал защитников своих интересов.

«В знак протеста я покидаю заседание и призываю также своих адвокатов покинуть суд и не присутствовать на заседаниях», - заявил Мамаладзе.

Судебные процессы по т.н. делу о цианиде будут проводиться в полностью закрытом формате. Такое решение огласил судья по данному делу. Судья удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры.

Сторона обвинения на сегодняшнем заседании обосновала требование о закрытии процесса тем, что в деле существуют аудио, видео и письменные доказательства, касающиеся, как обвиняемого отца Георгия Мамаладзе, так и третьих лица и содержащие как персональную информацию, так и, зачастую, интимные детали.






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