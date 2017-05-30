Адвокат: Афган Мухтарлы считает, что его похитили грузинские силовики

30.05.2017 22:24 Пропавший накануне в Грузии оппозиционный журналист и активист Афган Мухтарлы доставлен в Баку. Сегодня ним связался его адвокат Мухтарлы Неймат Керимли, который, в свою очередь, со слов Афгана рассказал азербайджанской службе «Радио Свобода» историю задержания.



По словам Афгана, его посадили в машину люди, которые не представились. Однако, по мнению оппозиционного журналиста, это были представители грузинских спецслужб.



Все произошло у дома Афгана в Тбилиси. Его посадили в автомобиль марки Опель, перед этим связали и избили. На носу и лбу Мухтарлы видны следы избиения, под глазами кровоподтеки. Афган думает, что у него сломано ребро, т.к. он чувствует сильные боли в грудной клетке.



Когда его посадили в автомобиль, сначала ему надели на голову мешок. Афган начал задыхаться и пожаловался на больное сердце. Тогда ему на голову накинули майку, которую замотали скотчем.



Они ехали два часа, потом машина остановилась в каком-то месте, и Афгана пересадили в другой автомобиль. Позже была еще одна смена машины, и только в этом третьем автомобиле люди говорили уже на азербайджанском языке.



Когда голову Афгана освободили от мешка (майки), он уже был на (азербайджанской) погранзаставе. Там ему подсунули 10 тысяч евро. Афган говорит, что этих денег у него никогда не было.



Мухтарлы Неймат Керимли говорит, что защита будет требовать проверки камер на погранзаставе.



Завтра состоится судебное заседание, на котором будет решаться вопрос о мере пресечения. В настоящий момент Афган имеет статус подозреваемого в незаконном пересечении границы Азербайджана и контрабанде.















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