Amnesty International обеспокоено похищением в Тбилиси оппозиционного азербайджанского журналиста

31.05.2017 11:04 Международная правозащитная организация Amnesty International призывает правительство Грузии расследовать дело о похищении в Тбилиси оппозиционного азербайджанского журналиста и активиста Афгана Мухтарлы и установить, причастны ли к нему грузинские силовые ведомства.



Об этом в интервью информационной программе «Моамбе» Общественного телевидения Грузии сообщил представитель организации Amnesty International Леван Асатиани.



Правозащитник говорил с адвокатом Афгана Мухтарлы, который находится в заключении в Баку.



«Как видно, правительственные ведомства Грузии были причастны к этой операции. Адвокат уже навестил журналиста. Он заявил, что из центра Тбилиси его похитили лица, одетые в гражданскую одежду и говорившие на грузинском языке. Они запихнули его в машину и вывезли за пределы Тбилиси. Затем его беспощадно избили, завязали глаза и передали в другую машину, а на границе с Азербайджаном пересадили в третий автомобиль, в котором говорили на азербайджанском языке».



По словам журналиста, говорившие на азербайджанском лица подложили ему в машине крупную сумму денег и теперь власти Азербайджана обвиняют его в незаконном перевозе денег и незаконном пересечении границы.



«Amnesty International обеспокоено фактом избиения журналиста, поэтому международная организация призывает правительство Грузии как можно быстрее расследовать это дело и установить, были ли причастны силовые структуры, либо граждане Грузии, либо находящиеся под юрисдикцией Грузии лица к этому делу», — заявил Леван Асатиани.



Адвокатов азербайджанского журналиста также ​обвиняет грузинскую сторону в нарушении международного права.



Неймат Керимли заявляет, что передача оппозиционного журналиста Азербайджану было нарушением международных норм со стороны грузинских властей, и они обязательно внесут иск против Грузии.

Проживавший в Грузии два последних года и пропавший на днях оппозиционный журналист и активист Афган Мухтарлы накануне был доставлен в Баку. Историю его похищения, рассказанную самим журналистом, пересказал в интервью азербайджанской службе «Радио Свобода» его адвокат.



Все произошло около дома Афгана в Тбилиси. По словам Афгана, его связали и избили, а затем посадили в машину марки Опель люди, которые не представились. Однако, по мнению оппозиционного журналиста, это были представители грузинских спецслужб.



Адвокат сообщает, что на носу и лбу Мухтарлы видны следы избиения, под глазами кровоподтеки. Афган думает, что у него сломано ребро, т.к. он чувствует сильные боли в грудной клетке.



Когда его посадили в автомобиль, сначала ему надели на голову мешок. Афган начал задыхаться и пожаловался на больное сердце. Тогда ему на голову накинули майку, которую замотали скотчем.



Они ехали два часа, потом машина остановилась в каком-то месте, и Афгана пересадили в другой автомобиль. Позже была еще одна смена машины, и только в этом третьем автомобиле люди говорили уже на азербайджанском языке.



На азербайджанской погранзаставе голову Афгана освободили от мешка (майки) и подсунули ему 10 тысяч евро. Афган говорит, что этих денег у него никогда не было.



Мухтарлы Неймат Керимли говорит, что защита будет требовать проверки камер на погранзаставе.



Сегодня в Баку состоится судебное заседание, на котором будет решаться вопрос о мере пресечения в отношении журналиста. В настоящий момент Афган имеет статус подозреваемого в незаконном пересечении границы Азербайджана и контрабанде, сообщает азербайджанская служба «Радио Свобода».















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