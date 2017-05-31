Американская «Первая ласточка»

31.05.2017 11:27



"Первая ласточка" была укомплектована в следующем составе: Паата Датунаишвили, Георгий Чиргадзе, Ника Кевлишвили, Георгий Квливидзе, Леван Чипашвили, Ника Качарава, Георгий Андриардзе, Леван Чхенкели, Бачо Зарандадзе, Гарик Посидис, Отар Накопия, Уча Гоголадзе, Лаша Деканосидзе, Бачо Кацадзе, Торен Кочои, Илья Лагурашвили, Герман Аветисов, Ираклий Годуадзе, Давид Саканделидзе.



Бывший футболист двукратного чемпиона Грузии "Вит Джорджия" (1997) Паата Датунаишвили несколько месяцев назад основал в Нью-Йорке "Вит Джорджия-Бруклин", который объединяет не только грузинских профессиональных футболистов, находящихся в США, но и детей, любителей футбола, и планирует активно включиться в американские футбольные чемпионаты (American Soccer).



"Сотрудничество с украинскими футболистами дало плодотворный результат. У украинцев есть хорошая возможность тренировать свою команду. Мы тоже хотим внедрить высокие спортивные стандарты, и содействовать не только воспитанию грузинских молодых футболистов, но и самореализации профессионалов"- говорит Паата Датунаишвили.



Организатор товарищеской встречи Давид Лагвилава заявил:



"Как обычно происходит, все началось с идеи, энтузиазма. Грузинские футболисты 24-37 лет, которые днем работают в другом месте, вечером стараются собраться, не забывать старую профессию, и тренируются допоздна. Они хотят внести свой вклад в популяризацию футбола в США, и, разумеется, лучше позиционировать свою родину. А для этого грузинским спортсменам нужна поддержка грузинских болельщиков. В случае содействия у "Вит Джорджия-Бруклин" есть серьезные шансы на победу в будущем".



После грузинско-украинского товарищеского матча представитель Генерального консульства Грузии в Нью-Йорке передал призы лучшему футболисту из обеих команд, а также вручил "Первой ласточке" заслуженный кубок.



Источник: blogs.netgazeti.ge

Автор: Ия Мерквиладзе, Нью-Йорк, США В городе Бруклине штата Нью-Йорк уже второй раз состоялся товарищеский матч грузинских и украинских футболистов. На этот раз грузины выиграли у украинцев со счетом 7:2, а первую игру проиграли 3:2. Поражение оказалось хорошим стимулом. Грузинские футболисты эмигранты, разбросанные по Америке, оперативно собрались, создали группу, и сумели организовать тренировки. И результат не заставил себя ждать."Первая ласточка" была укомплектована в следующем составе: Паата Датунаишвили, Георгий Чиргадзе, Ника Кевлишвили, Георгий Квливидзе, Леван Чипашвили, Ника Качарава, Георгий Андриардзе, Леван Чхенкели, Бачо Зарандадзе, Гарик Посидис, Отар Накопия, Уча Гоголадзе, Лаша Деканосидзе, Бачо Кацадзе, Торен Кочои, Илья Лагурашвили, Герман Аветисов, Ираклий Годуадзе, Давид Саканделидзе.Бывший футболист двукратного чемпиона Грузии "Вит Джорджия" (1997) Паата Датунаишвили несколько месяцев назад основал в Нью-Йорке "Вит Джорджия-Бруклин", который объединяет не только грузинских профессиональных футболистов, находящихся в США, но и детей, любителей футбола, и планирует активно включиться в американские футбольные чемпионаты (American Soccer)."Сотрудничество с украинскими футболистами дало плодотворный результат. У украинцев есть хорошая возможность тренировать свою команду. Мы тоже хотим внедрить высокие спортивные стандарты, и содействовать не только воспитанию грузинских молодых футболистов, но и самореализации профессионалов"- говорит Паата Датунаишвили.Организатор товарищеской встречи Давид Лагвилава заявил:"Как обычно происходит, все началось с идеи, энтузиазма. Грузинские футболисты 24-37 лет, которые днем работают в другом месте, вечером стараются собраться, не забывать старую профессию, и тренируются допоздна. Они хотят внести свой вклад в популяризацию футбола в США, и, разумеется, лучше позиционировать свою родину. А для этого грузинским спортсменам нужна поддержка грузинских болельщиков. В случае содействия у "Вит Джорджия-Бруклин" есть серьезные шансы на победу в будущем".После грузинско-украинского товарищеского матча представитель Генерального консульства Грузии в Нью-Йорке передал призы лучшему футболисту из обеих команд, а также вручил "Первой ласточке" заслуженный кубок.Автор: Ия Мерквиладзе, Нью-Йорк, США











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