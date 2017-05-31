Азербайджанская сторона заявляет, что Мухтарлы был задержан на «зеленой пограничной полосе»

31.05.2017 12:38 Глава Службы госбезопасности Грузии Вахтанг Гомелаури со ссылкой на азербайджанскую сторону утверждает, что азербайджанский журналист Афган Мухтарлы был задержан на т.н. зеленой пограничной полосе, где ему не нужен был паспорт.



"Не нунжно спешить с заявлениями. Я воздержусь. МВД начало следствие, обратилось к азербайджанской стороне, к МВД. Наверно оттуда будут сделаны официальные заявления о том, что произошло, где он был задержан. Как заявляет азербайджанская сторона, он был задержан при пересечении т.н. зеленой пограничной полосы, а не пропускном пункте, т.е. там, где ему паспорт не нужен. Мы изучим этот факт", - заявил Гомелаури.



Между тем, как сообщает журналист газеты "Хроника+" Мака Мосиашвили, Мухтарлы был вывезен через дедоплисцкаройский пограничный пункт.



Сегодня у госканцелярии состоялась акция поддержки Афгана Мухтарлы, по заявлению которого он был похищен грузинскими спецслужбами и передан затем азербайджанским спецслужбам. С заявлениями Мухтарлы СМИ ознакомил его адвокат.















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