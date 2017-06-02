Грузинские НПО обращаются к властям в защиту иностранных граждан

02.06.2017 11:54 Неправительственные организации Грузии выражают «крайнюю обеспокоенность» в связи с делом азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы и задержанием гражданина Турции Мустафы Эмре Чабук, и в совместном заявлении призвали власти страны к выполнению обязательств, взятых по международным договорам.



На проведенной 30 мая пресс-конференции неправительственные организации ознакомили общество с требованиями, расписанными по пунктам в отношении каждого из этих двух лиц, а адресатами обращения являются правительство, прокуратура и Парламент Грузии.



По заявлению представителя Центра изучения прав человека и мониторинга Тамты Микеладзе, принятые властями Грузии решения в отношении этих лиц «существенно вредят демократическим процессам в Грузии».



«Это есть предел, который или преодолеет правительство Грузии, или нет. Это будет меркой, есть в Грузии у нас демократическое правление или нет», - заявила Тамта Микеладзе на пресс-конференции».



«Перед нами сегодня возник неприятный факт, когда видим, что наше государство не действует в соответствии с международными принципами и международным правом и не защищает граждан иностранных государств, которые преследуются в своих странах», - заявила руководитель организации «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури.



В связи с азербайджанским журналистом Афганом Мухтарлы, который 29 мая пропал в Тбилиси, а на второй день оказался в камере предварительного задержания в Баку, неправительственные организации призывают правительство обеспечить свободу легального проживания в Грузии, свободного передвижения и неприкосновенности для активистов, журналистов, политиков и других лиц из соседних государств, преследуемых в своих странах.



От Прокуратуры Грузии НПО требуют проведения эффективного, своевременного и независимого расследования по делу незаконного пресечения свободы азербайджанскому журналисту.



«С этой точки зрения детально должен быть изучен вопрос возможного участия и ответственности официальных представителей грузинского государства», - говорится в заявлении НПО.



Неправительственные организации также обращаются к Парламенту Грузии, «осуществлять эффективный парламентский контроль в отношении системных проблем в правительстве, особенно, над деятельностью правоохранительных органов и структур безопасности, и принимать соответствующие меры».



В отношении гражданина Турции Мустафы Эмре Чабук, который был одним из менеджеров в частном колледже в Тбилиси, и которого грузинские правоохранители задержали 24 мая по просьбе турецкой стороны, обвиняющей его в предполагаемых связях с т.н. террористической организацией FETÖ, ассоциирующейся с Фетхуллахом Гюленом, неправительственные организации требуют от правительства Грузии, не передавать задержанного турецкой стороне, а его семье и единомышленникам предоставить политическое убежище.



НПО призывают Парламент Грузии «обеспечить эффективный парламентский контроль в связи с возможной незаконной экстрадицией граждан Турции и возможной практикой притеснения школы, ассоциирующейся с именем Фетхуллаха Гюлена».



По заявлению неправительственных организаций, они готовы защищать права этих людей всеми правовыми средствами.



Civil Georgia











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