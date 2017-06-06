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Анзор Чубинидзе подтверждает, что службой охраны патриарха будет руководить Вано Кобаидзе


06.06.2017   14:34
Начальник специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе подтверждает, что службой охраны Католикоса-Патриарха Грузии будет руководить Вано Кобаидзе.

Как заявил Чубинидзе, Кобаидзе официально будет назначен сегодня.

«Представлен этот человек, уже работает, сегодня просто он будет назначен официально. Мы провели консультации, согласовали со всеми сторонами, в том числе со Святейшим. Позиция патриарха была такова – как вы сочтете нужным, то и приемлемо для меня», - заявил Чубинидзе.

Как пояснил Чубинидзе, при принятии решения он руководствовался тем, что Вано Кобаидзе является доверенным лицом патриархии.

Руководитель службы охраны патриарха Грузии Зураб Бучукури был освобожден от должности 30 мая. До этого службу охраны патриарха возглавлял Сосо Оханашвили.

ИА «IPN» на прошлой неделе распространило информацию, что на эту должность рассматривалась кандидатура Вано Кобаидзе.






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