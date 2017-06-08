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Городской суд снял обвинение с «вора в законе» и освободил из зала суда


08.06.2017   10:37
Городской суд Тбилиси вынес оправдательный приговор в отношении т.н. "вора в законе" Бесика Купрашвили, и освободил его. Он обвинялся в том, что является «вором в законе», и связан с криминальным миром.

"Вор в законе", который после отбывания наказания в Италии был депортирован на родину, уже покинул страну. Судья городского суда Георгий Эбаноидзе не нашел в отношении дважды судимого (в Грузии и Италии) лица, считающего себя вором в законе, обстоятельства, доказывающие вину, и оправдал его.

38 летний кутаисский "вор в законе" Бесик Купрашвили был осужден в Грузии в 2004 году по статье 260, 151, 187, и 353 Уголовного кодекса, и приговорен к 4 годам заключения. В последний раз он отбывал наказание в учреждении исполнения наказания Италии.

Освободился из тюрьмы в Италии в 2016 году, и приехал в Тбилиси примерно пять месяцев назад после депортации, во время чего его задержали в аэропорту.






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