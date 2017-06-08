Скончался известный грузинский блюзмен Кока Цкитишвили

08.06.2017 12:14 На 57-ом году жизни в Тбилиси скончался известный грузинский музыкант, композитор и лидер группы T.Blues Mob Кока Цкитишвили.



У Цкитишвили были серьезные проблемы со здоровьем и последний месяц он находился в коме.



Большую часть своей жизни музыкант посвятил творчеству и популяризации блюза в Грузии. Буквально на днях, 10 июня, в Кахетии, должен был начаться Международный блюз фестиваль Blues&Wine («Блюз и вино»), идейным вдохновителем и организатором которого был сам Кока Цкитишвили.



На мероприятие, за проведение которого музыкант боролся долгие годы, он пригласил таких мировых звезд, как Крис Джаггер (брат Мика Джаггера), Кенни Уэйн, Джейси Смитт, известный британский блюзовый гитарист Бен Пул и соул-певица Шарон Льюис.



Кока Цкитишвили в 90-х годах играл в группе «Blues mobile band». В 1999 году основал в Грузии блюз-коллектив Koka & T.Blues Mob. С 2000 года бэнд начал гастролировать по Европе — блюзмены из Тбилиси объездили с турами Испанию, Данию, Норвегию, Швецию, Германию, Голландию, Бельгию, Швейцарию, Турцию, Тайланд, Армению, Азербайджан и Россию.



В 2012 году Koka & T.Blues Mob стали членами Европейского блюзового союза. В 2014 году фронтмен коллектива Кока Цкитишвили совместно с радио «RusRadio Marbella» стал основателем блюзового фестиваля Blues Summit-Cherry Blues в Марбелья (Испания).

Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/iz-zhizni-ushel-gruzinskij-muzykant-koka-tskitishvili/#t20c



"Новости-Грузия"











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