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15 грузин задержаны в Нью-Йорке по обвинению в разных тяжких преступлениях


08.06.2017   13:39
По сообщению Департамента юстиции США, в Нью-Йорке задержали 33 человека, в том числе 15 грузин. Задержанные обвиняются в том, что являются членами русской криминальной группировки.

Среди задержанных грузин фигурируют т.н. "воры в законе" Ражден Шулая, Зураб Джанашвили, Ерекле Кереселидзе, Акакий Убилава, Назо Гаприндашвили, Георгий Ломишвили, и Мамука Чаганава. Им вменяется обвинение в рэкете, убийстве, незаконной торговле наркотиками, и незаконном ношении оружия.

"Мы предъявили обвинение 33 членам русской организованной преступной группировки, которые подозреваются в совершении множества преступлений по всей стране. Преступления, совершенные этой организованной преступной группой, включают убийство, грабежи, хакерские атаки на аппараты казино"- заявил прокурор Манхеттена.

В протоколе обвинения также указано, что преступная группа действовала по непосредственным указаниям т.н. "вора в законе" Раждена Шулая.

Среди задержанных, предположительно, есть и известные спортсмены - Автандил Хурцидзе (чемпион мира по версии WBO) и Леван Макашвили (смешанные единоборства UFC).

Прокуратура отмечает, что они проживали в Бруклине. В Федерации бокса Грузии также заявили, что оба спортсмена проходят подготовку в Бруклине, но связаться с ними и перепроверить информацию пока не удается.

Следует отметить, что Хурцидзе отправился в США два дня назад и готовился к бою, который должен состояться 8 июля против британца Билли Джо Сандерса.

Как сообщает прокуратура, Хурцидзе и Макашвили обвиняются в рэкете и мошенничеком сговоре.






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