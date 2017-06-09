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Нападающий сборной Грузии попал в зону интересов «Болоньи»
09.06.2017 10:54
Центральный нападающий сборной Грузии по футболу Леван Мчедлидзе попал в сферу интересов "Болоньи", выступающей в итальянской "Серии А", сообщает итальянское издание Pianeta Empoli.
В минувшем сезоне "Эмполи", за который грузинский форвард выступает с 2008 года, покинул "Серию А" и вероятность того, что он будет играть во втором по силе дивизионе Италии слишком мала.
Ожидается, что переговоры "Болоньи" с "Эмполи" о приобретении грузинского нападающего начнутся в ближайшее время.
"Контракт Мчедлидзе с "Эмполи" истекает летом будущего года и сейчас самое лучшее время, чтобы продать нападающего. Приблизительная стоимость форварда составляет два миллиона евро", — пишет издание.
Издание также отмечает, что руководство "Эмполи" намерено строить команду с нуля. В первую очередь, для этого необходимо выставить на трансфер тех футболистов, у которых серьезные соглашения с клубом.
В нынешнем сезоне Мчедлидзе постоянно преследовали травмы, но несмотря на это, он установил личный рекорд результативности за тосканский клуб. В 15 матчах чемпионата грузин сумел отличиться шесть раз.
Что касается "Болоньи", то по итогам сезона 2016/2017 команда из одноименного города заняла 15 место в чемпионате Италии.
"Спутник-Грузия"
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