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В Грузии пройдет фестиваль уличной еды
13.06.2017 12:42
Однодневный Фестиваль уличной еды (Tbilisi Street Food Festival) впервые пройдет в столице Грузии, в парке Мтацминда, 1 июля.
Мероприятие ставит целью содействие росту туристического потока, развитию гастрономического туризма и повышению интереса к многообразию национальной кухни.
"Впервые гостям и местным жителям Грузии дается возможность в одном пространстве попробовать представленные ведущими грузинскими и иностранными ресторанами блюда или сладости", — говорится в сообщении организаторов.
Гости фестиваля смогут продегустировать представленную продукцию, а также приобрести. Будет представлена и вегетарианская кухня.
Полный список участников фестиваля организаторы опубликуют 20 июня. В рамках фестиваля, который пройдет с 14:00 по 19:00 в парке Мтацминда, также запланированы ярмарка изделий ручной работы и концерт живой музыки в исполнении разных коллективов. С 21:00 начнутся выступления диджеев Pino, Uru, Ocd и Svansikh.
Организатор фестиваля – компания Ricci Event. Мероприятие пройдет при поддержке мэрии Тбилиси, министерства сельского хозяйства, администрации парка Мтацминда, а также в рамках инициированного правительством проекта Check in Georgia, направленного на повышение имиджа Грузии в мире. Вход на фестиваль – свободный.
"Спутник-Грузия"
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