Тбилиси примет международный фестиваль пантомимы

16.06.2017 12:13 Международный фестиваль пантомимы имени Амирана Шаликашвили - основоположника искусства пантомимы в Грузии - будет проходить в Тбилиси с 17 по 21 июня.



В его программе - перформансы, мастер-классы и многое другое. Площадкой фестиваля станет Парк 9 Апреля в центре грузинской столицы. Специальным гостем фестиваля будет испанский театр пантомимы Lamajara Collective, который покажет постановку Al Voltant (в переводе с каталонского означает «вокруг»).



Международный фестиваль пантомимы основан в Грузии в 2015 году. За это время в нем приняли участие театральные коллективы и мимы из Азербайджана, Израиля, Польши, Японии. Третий год подряд фестиваль проходит при поддержке мэрии Тбилиси.















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