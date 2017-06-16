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Тбилиси примет международный фестиваль пантомимы


16.06.2017   12:13
Международный фестиваль пантомимы имени Амирана Шаликашвили - основоположника искусства пантомимы в Грузии - будет проходить в Тбилиси с 17 по 21 июня.

В его программе - перформансы, мастер-классы и многое другое. Площадкой фестиваля станет Парк 9 Апреля в центре грузинской столицы. Специальным гостем фестиваля будет испанский театр пантомимы Lamajara Collective, который покажет постановку Al Voltant (в переводе с каталонского означает «вокруг»).

Международный фестиваль пантомимы основан в Грузии в 2015 году. За это время в нем приняли участие театральные коллективы и мимы из Азербайджана, Израиля, Польши, Японии. Третий год подряд фестиваль проходит при поддержке мэрии Тбилиси.






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