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Илия Второй призвал народ призадуматься о возможности установления конституционной монархии
18.06.2017 15:43
Грузия – древнейшая монархия. Конституционная монархия вносит спокойствие в страну, - заявил
Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, Митрополит Пицундский и Сухумо-Абхазский, Святейший и Блаженнейший Илия II во время воскресной проповеди в кафедральном соборе Троицы в Тбилиси.
«Грузия – древнейшая страна, с древнейшей культурой. Может нам подумать о том, кем мы были в прошлом, кто есть сегодня и кем будем завтра. Может подумать о том, что Грузия – древнейшая монархия. По милости Божьей, нами правил царь. Сегодня часты случаи в мире, когда зовется монархом, царствует, однако не управляет. Это называется конституционная монархия и она вносит спокойствие в страну. Это, разумеется, не произойдет ни сегодня, ни завтра, однако мы должны проанализировать прошлое, сегодняшний день и будущее», - заявил Святейший. Он выразил надежду, что грузинский народ найдет пути к миру.
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