Лидер конголезских мятежников утверждает, что грузинский пилот погиб

19.06.2017 11:03 Лидер конголезских мятежников в интервью телекомпании "Имеди" утверждает, что грузинский летчик Сосо Осураули погиб 13 или 14 мая во время отражения операции, проведенной властями Конго.



Лидер организации"23 марта" говорит, что они не требовали выкупа за пилота от властей Грузии, поскольку не являются террористами или криминальной группировкой. По его же словам, передача Сосо Осураули представителям Министерства иностранных дел Грузии была почти решена, когда властные силы Конго начали штурм, и грузинский летчик погиб вместе с шестью бойцами мятежников.



"Мы не являемся криминальной группировкой, которая требует денег за освобождение гражданина. В переговорах с представителями вашего правительства мы подчеркнули, что не требуем денег. Единственное, чего мы требовали от вашей власти, это то, чтобы после того, как они заберут вашего гражданина, не давали ему права приезжать в Конго для того, чтобы воевать против граждан Конго"- заявил в беседе с "Имедис квира" Бертран Бисимва.



"Ваш гражданин погиб 13 или 14 мая 2017 года. На нас неожиданно напали правительственные войска Конго. Мы готовились к эвакуации вашего гражданина, должны были передать его делегации Министерства иностранных дел Грузии. В это время конголезская власть осуществила эту операцию, во время чего погиб ваш гражданин. Во время этой атаки погибли 6 наших бойцов, которые охраняли безопасность вашего гражданина"- заявил лидер мятежников.



Офицер запаса вооруженных сил, военный блогер, военный правозащитник Давид Немсадзе продолжает утверждать, что Сосо Осураули жив.



"Я призываю телевидение "Имеди", держать язык за зубами. Вы ищете скандала, и делаете все ради рейтинга, и вас совершенно не интересует судьба вашего заслуженного гражданина. Где вы были два или три месяца назад? Почему не возвышали голос? Сейчас вспомнили про полковника Осураули? Почему тогда не связались с лидером движения "23 марта" Бисимвой?



(...)



С полной ответственностью заявляю, что полковник Сосо Осураули жив. Полчаса назад мы перепроверили эту информацию, и если с ним что-нибудь произойдет, это будет результатом вашей болтовни, которая с большой вероятностью поливает на мельницу какой-нибудь политической команды. Это дело является чрезвычайно сенситивным, здесь нельзя много говорить, и лучше как-нибудь утихомирить любопытство"- заявил Давид Немсадзе.



















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