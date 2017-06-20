Грузинские журналисты просят премьер-министра о встрече по делу Мухтарлы

20.06.2017 19:14 Около 50 журналистов 19 июня обратились с письмом к премьер-министру Георгию Квирикашвили, в котором они подвергли критике правительство в связи с расследованием дела азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы и попросили встречи с премьер-министром, чтобы «получить соответствующую информацию по этому вопросу».



В письме журналисты осуждают «похищение» азербайджанского журналиста и активиста из Тбилиси и заявляют, что предположительное участие спецслужб Грузии в этом деле «не только наносит огромный вред имиджу нашей страны, но и существенно ухудшает уровень защиты прав человека в Грузии».



«Депутаты Европарламента, международные правозащитные организации и журналисты из различных стран призывают правительство Грузии провести своевременное, эффективное и прозрачное расследование этого факта», - говорится в письме, - «А расследование затягивается».



«Более того, по заявлению адвоката Афгана Мухтарлы, в материалах дела нет видеоматериалов, изъятых с места похищения, а по информации журналистов, занимающихся следственной журналистикой, изъятые из камер на месте происшествия видеоматериалы повреждены», - заявляют журналисты, которые имели в виду Проект освещения организованного преступления и коррупции (OCCRP), который заявил 14 июня, что видеозапись, изъятая из камеры частного объекта, расположенного на маршруте перемещения Мухтарлы, повреждена.



Журналисты также отметили, что «до сегодняшнего дня мы не смогли получить убедительной и аргументированной информации от следственного учреждения, каким образом исчез азербайджанский журналист в центре Тбилиси и пересек границу без паспорта».



«Мы просим проведения своевременного и прозрачного расследования дела Мухтарлы, опубликования материала, добытого в процессе следствия, создания парламентской следственной комиссии», - говорится в письме.



Civil Georgia











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