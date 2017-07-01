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Одной из улиц Минска присвоили имя курсанта Гвишиани
01.07.2017 17:32
Одной из улиц белорусской столицы присвоили имя Дмитрия Гвишиани, погибшего при тушении пожара на поезде Брест-Минск, сообщает агентство «Минск-Новости».
Торжественное открытие улицы и мемориальной доски курсанту общевойскового факультета Военной академии Беларуси состоялось 30 июня. Именем курсанта Гвишиани назвали улицу в микрорайоне Восточный.
Право открыть мемориальную доску было предоставлено курсантам Военной академии. На мероприятии присутствовали депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, консул Грузии в Беларуси Давид Куртанидзе и другие официальные лица.
«Такие истории делают наши страны особенно близкими. Я горжусь, что наши государства чтят память героев, и сегодняшнее событие — тому подтверждение», — сказал Куртанидзе.
28 августа 1999 года Дмитрий Гвишиани вместе с сокурсниками возвращался с летних каникул на учебу в Минск. В локомотиве поезда начался пожар, который попытался потушить 20-летний Дмитрий и его друзья. Гвишиани получил серьезные ожоги при взрыве топливного бака. Спасти его жизнь не удалось, и 1 сентября он скончался в военном клиническом госпитале.
За исключительную отвагу и личную храбрость, проявленные при спасении людей во время пожара, курсант Дмитрий Гвишиани был посмертно награжден орденом «За личное мужество».
"Новости-Грузия"
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