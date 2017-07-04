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Протоиерей Мамаладзе оставлен в заключении


04.07.2017   20:22
Судья оставил в силе в отношении протоиерея Георгия Мамаладзе меру пресечения в виде содержания под стражей.

Судья Тбилисского городского суда Бесик Бугианишвили пересмотрел меру пресечения, избранную обвиняемому по т.н. делу о цианиде.

Государственное обвинение требовало оставления протоиерея под стражей, обосновав это угрозой совершения нового преступления, уничтожения доказательств, давления на свидетелей, а также тем, что обвиняемый может скрыться.

Со своей стороны сторона защиты ходатайствовала о том, чтобы протоиерея освободили под залог в размере 50 тысяч лари. В обеспечение залога протоиреем предлагался дом его семьи, однако, в конечном итоге судья не принял к сведению ходатайство стороны защиты и оставил протоиерея Георгия Мамаладзе под стражей.







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