В Берлине состоялся фестиваль грузинской культуры

06.07.2017 13:34 В Берлине, по содействию берлинского "Фонда культуры столицы" и посольства Грузии, в исторической вилле Элизабет в рамках Года Грузии и Германии состоялся фестиваль, посвященный грузинской культуре и литературе - "Грузия одна дома" („Georgien allein zu Haus“).



С целью полноценно представить грузинскую культуру организаторы предложили германскому обществу многообразную программу. Грузинская пианистка и одновременно атташе культуры посольства Грузии в Германии Дудана Мазманишвили представила присутствующей общественности произведения грузинских композиторов. А также были представлены музыкальные номера в исполнении джаз-трио Георгия Кикнадзе и Мананы Менабде.



Разнообразной была посвященная грузинской литературе часть фестиваля. Грузинские современные писатели ознакомили гостей с грузинскими литературными произведениями, а действующий в Германии грузинский писатель Нино Харатишвили, руководитель литературного музея Грузии Лаша Бакрадзе, литературовед Заал Андроникашвили, и руководитель представительства института Гете в Тбилиси Штефан Ваквиц приняли участие в дискуссии подиума.



В конце мероприятия у гостей была возможность познакомиться с грузинской кухней.



Примечательно, что в 2017 году отмечается Год Грузии и Германии. Страны отмечают прибытие первых германских эмигрантов в Грузию 200 лет назад, и 25 летнюю годовщину установления дипломатических отношений между Грузией и Германией. В 2018 году исполняется 100 лет с признания Германией независимости первой республики Грузии. В рамках Года Грузии-Германии в течение всего года в обоих государствах состоятся многие культурные, экономические, образовательные, и спортивные мероприятия.

















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